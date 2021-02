Ludmilla Radchenko in bikini: “Mi sono fatta il c…” – FOTO

Ludmilla Radchenko spiazza il suo pubblico del web mostrandosi in bikini con una dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta

Ludmilla Radchenko continua a fare il pieno di cuoricini e commenti estasiati sul suo profilo Instagram. Tutto merito di alcune foto in cui la bella modella russa si mostra in bikini fucsia al bordo di una piscina. A lasciare senza fiato i follower è soprattutto il suo fisico statuario frutto di un intenso allenamento come lei stessa ha voluto sottolineare nella didascalia che accompagna gli scatti. La posa scelta Ludmilla è infatti degna di un’atleta olimpionica che si appresta a buttarsi in acqua per raggiungere il podio. Nella prima foto i muscoli tesi sono capaci di mettere in risalto le forme armoniose del suo fisico marmoreo con un’attenzione particolare al lato B. Nel secondo scatto invece la modella mostra il suo viso sorridente e soddisfatto dei risultati raggiunti mentre reggendosi su una sola gamba sembra pronta a spiccare il volo.

La passione che non ti aspetti di Ludmilla Radchenko

Ludmilla Radchenko è entrata nel cuore di milioni di italiani grazie alla sua bellezza fisica e al talento espresso in diversi programmi televisivi e alla sua esperienza d’attrice. Non tutti sanno però che la bella russa, ormai adottata dal Bel Paese, possiede anche doti artistiche nella pittura. Una passione nata in giovanissima età quando viveva ancora a Omsk e coltivata nuovamente a partire dal 2007 quando inizia a frequentare alcuni corsi. Le sue capacità artistiche le permettono di esporre i suoi quadri in diverse mostre collettive e in alcune private.

Grazie ad un lungo viaggio studio a New York, Ludmilla riesce a creare diverse collezioni che poi saranno esposte in gallerie e mostre d’arte. Il suo stile che richiama quello della pop art di Andy Warhol, riesce pian piano a farle ottenere successo e gratificazione.