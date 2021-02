La donna di 32 anni uccisa dal marito a Palermo è una cantante neomelodica: su Facebook appaiono i primi messaggi scioccanti del marito.

E’ appena stata rivelata l’identità della donna trentaduenne uccisa nella sua abitazione nei pressi della città di Palermo. Si tratta di una cantante neomelodica di nome Piera Napoli. La donna è stata ritrovata priva di vita all’interno del bagno della sua casa. Il palazzo in cui la coppia abitava con i loro tre bambini è situato in Via Vanvinelli.

Palermo, la donna uccisa è una cantante neomelodica

Dopo essersi consegnato spontaneamente ai carabinieri ed aver confessato l’micidio della moglie, l’artefice del delitto, adesso meglio identificato nel trentasettenne Salvatore Baglione, sarebbe stato trattenuto in caserma per un lungo interrogatorio.

Oltre a scoprire l’identità della giovane donna e del proprio carnefice, è stata ritrovata anche la potenziale arma del delitto. Si tratterebbe di un coltello da cucina di grande dimensioni. Infatti, dai primi rilievi effettuati sul corpo della donna da parte della polizia scientifica risulterebbero delle ferite più o meno profonde da arma da taglio. Si è risaliti anche ad alcuni post della vittima come del marito della donna. L’uomo avrebbe utilizzato un post della pagina Dna Criminale per una sua pubblicazione.

“Il rispetto gran bella cosa, peccato che non tutti ne conoscano il significato“. Mentre Piera soltanto poche fa avrebbe risposto così sul suo account: “Vuoi che ti regalino dei fiori il 14 (San Valentino) muori il 13″. Una coincidenza agghiacciante. L’artista avrebbe pubblicato due album durante la sua carriera di cantante neomelodica, il primo dal titolo Core e Core. Mentre il secondo: L’essenza della vita.