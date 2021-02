Donna 32enne uccisa dal marito, l’uomo si consegna ai carabinieri

Una donna di 32 anni è stata uccisa nella sua abitazione dal marito, l’uomo si è appena consegnato volontariamente ai carabinieri.

Un macabro giallo risolto in poche ore quello avvenuto nei pressi della città di Palermo probabilmente nella notte scorsa. Il corpo della donna di trentadue anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della sua abitazione. Il marito avrebbe ucciso la donna. Sebbene le dinamiche riguardo all’accaduto per il momento risultano poco chiare. Ancora nulla di certo, tranne il luogo esatto del ritrovamento. Il cadavere della donna giaceva nel bagno dell’appartamento.

Leggi anche —>>>> Donna uccisa in casa da un 25enne, arrestato il killer

Palermo, Donna 32enne uccisa dal marito: i dettagli

Potrebbe interessarti anche —>>> Omicidio all’interno di un’abitazione: donna uccisa a coltellate

La casa della coppia si trova esattamente Via Vanvinelli. Il marito della donna, un trentasettenne incensurato, avrebbe confessato le sue colpe soltanto poche ore dopo il terribile gesto. Direttamente dalle forze dell’ordine attive nella cittadina di Palermo è giunta la notizia del suo interrogatorio ad Uditore.

L’uomo infatti si sarebbe costituito volontariamente, presumibilmente dando le indicazioni necessarie volte al ritrovamento del corpo della vittima. Adesso la polizia scientifica andrà avanti con le indagini, e mentre si attendono le modalità che hanno portato alla morte la donna si cerca di scoprire di più sul movente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ad ora il trentasettenne si trova in caserma ed ha esplicitamente dichiarato di essere il solo responsabile dell’omicidio. A quanto pare al momento dell’accaduto i tre figli della coppia non si trovavano nella loro abitazione, ed tutt’ora non si conosce per certo dove possano trovarsi. Si attendono ulteriori sviluppi dall’interrogatorio ancora in corso.