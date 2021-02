Acciuffata la banda che derubava gli anziani con la tecnica dell’abbraccio

La banda che derubava gli anziani con la tecnica dell’abbraccio è stata arrestata dai carabinieri di Treviso

Arrestata la banda che derubava gli anziani con la tecnica dell’abbraccio. I ladri, infatti, fingendo vecchi legami di conoscenza con le vittime, carpivano la loro fiducia e, avvicinandoli con un abbraccio, li derubavano rapidamente. Quindi, riuscivano ad allontanarsi altrettanto velocemente senza che le vittime si rendessero davvero conto dell’accaduto.

I carabinieri di Treviso, così, sono riusciti ad arrestare tre persone, due donne e un uomo, con l’accusa di essere i fautori degli scippi agli anziani. I furti perseguiti con questa tecnica “particolare” andavano avanti da parecchi mesi.

Arrestate tre persone accusate dei furti con “abbraccio”

I carabinieri di Treviso hanno arrestato tre persone ritenute responsabili dei furti agli anziani. Due donne e un uomo, infatti, sarebbero i responsabili delle rapine condotte con una tecnica particolare: quella dell’abbraccio.

Costoro, fingendosi amici di vecchia data, si avvicinavano alle vittime e ne ottenevano la loro fiducia; le vittime, senza avere neanche il tempo di rendersene conto, venivano così derubate. I ladri, infatti, scappavano frettolosamente e riuscivano a far perdere le loro tracce e farla franca. I furti perduravano da vari mesi fruttando ai ladri “preziosi” bottini: collane, collier e denaro.

La faccenda ha avuto, in un caso, risvolti drammatici: un anziano in particolare, un ottantaquattrenne di Treviso, ha perso la vita a seguito delle lesioni riportate durante uno di questi approcci.

Finalmente, dopo lunghe indagini, i militari ne hanno individuato i responsabili spingendo le loro ricerche finanche in campo internazionale. Una brutta vicenda, questa, che evidenzia la malvagità di alcuni ai danni delle persone maggiormente vulnerabili.