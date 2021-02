Auto contro il rimorchio di un camion: tragedia sulla statale

Durante la scorsa notte, un uomo di 52 anni è morto in seguito ad un grave incidente avvenuto sulla statale Adriatica nel territorio di Ravenna.

Un uomo di 52 anni ha perso la vita durante la scorsa notte in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la statale Adriatica nel territorio di Ravenna. La vittima era alla guida della sua auto che, per cause ancora da verificare, si è schiantata contro il rimorchio di un camion che pare stesse effettuando una manovra in retromarcia. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 52enne, il cui decesso è stato dichiarato in ospedale, dove era stato trasportato dal personale sanitario intervenuto sul posto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Grave incidente durante la scorsa notte, tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio, sulla statale Adriatica a Ravenna. Un uomo di 52 anni, secondo quanto riporta la redazione di Ravenna Today, era alla guida della sua Alfa Romeo 166, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro il rimorchio di un camion. Il mezzo pesante, condotto da un 54enne, sembra stesse effettuando una manovra in retromarcia per entrare in un’altra strada, in attesa dell’apertura di un’azienda dove avrebbe dovuto scaricare della merce che trasportava.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che hanno avviato tutte le operazioni di soccorso. L’automobilista, residente nel ravennate, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale del capoluogo di provincia emiliano, dove purtroppo non c’è stato nulla da fare. I medici del nosocomio hanno potuto solo constatarne il decesso subito dopo l’arrivo.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del violento impatto ed accertare eventuali responsabilità.

Per permettere i rilievi e la rimessa in sicurezza della carreggiata, sulla quale, come riporta Ravenna Today, era finito una grande quantità di gasolio persa dal camion dopo l’impatto, il tratto è stato chiuso al traffico per diverse ore.