Caterina Balivo al museo bellissima e in forma in mezzo alla cultura-FOTO

La Balivo passa una bella giornata al museo dopo tanto tempo che sono riaperti, appare bellissima e in forma

Caterina Balivo fa un giro al museo per passare il tempo, finalmente hanno riaperto e la conduttrice non perde l’occasione e va subito. Nella didascalia scrive:”Lunedì..On o Off? Ve lo chiedo con questa opera presente alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. Dopo quasi tre mesi la chiusura più lunga dalla fine della guerra, i musei hanno riaperto in quasi tutte le regioni ‘gialle’ italiane”. La Balivo ammette che tornare a visitare i musei era uno dei suoi più grandi desideri dell’ultimo periodo.

Caterina Balivo torna in tv dopo 1 anno di stop e fa una dichiarazione sul suo privato

La conduttrice annuncia che finalmente dopo un anno di pausa dovuta all’emergenza coronavirus tornerà in televisione. Non è stato un periodo facile e nonostante abbia anche dovuto trascorrere un periodo lontano dal marito, questo non ha creato problemi al loro amore. Proprio per il marito e per i figli, la Balivo ha rinunciato a lavorare in televisione per questo anno. L’idea di dover passare troppo tempo separata dai suoi cari, oppure l’ansia di poterli contagiare ha fatto sì che la Balivo prendesse questa decisione. Oggi però è pronta a tornare a tutta carica in televisione.

La stiamo già vedendo nei panni di giudice nel programma Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci. Oltre a questa prima apparizione, ancora non si sa quale siano i piani futuri della Balivo. Lei ha condotto per due anni il programma Vieni da me, nella quale ospitava personaggi famosi per intervistarli. Ha mollato poi quando la pandemia è entrata a gamba tesa nelle nostra vite e ora del continuo del programma non si sa nulla.

Vedremo cosa succederà, intanto lei è tornata in qualche modo. Forse tornerà anche Vieni da me, oppure arriverà un’altra avventura per la conduttrice. Ha anche annunciato recentemente che vorrebbe un’altro figlio ma dice anche che sono già tanti in famiglia. Vedremo se il 2021 porterà anche una cicogna per la Balivo.