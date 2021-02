Laura Pausini e Paolo Carta festeggiano innamoratissimi la figlia Paola – FOTO

Laura Pausini e il compagno Paolo Carta uniti contro i pettegolezzi. La coppia si mostra innamoratissima nelle foto della festa di compleanno della figlia Paola

Una famiglia unita contro le malelingue. È questo che raccontano le foto diffuse oggi da Laura Pausini in occasione del compleanno della figlia Paola. Immagini distanti anni luce dalle accuse di violenze domestiche che in questi giorni erano piovute addosso alla cantante e al suo compagno, Paolo Carta, a cui è legata dal 2005.

La bufera era scoppiata dopo alcune frasi di Alda D’Eusanio, durante la sua partecipazione al Grande fratello Vip. La giornalista aveva affermato che Paolo Carta avrebbe l’abitudine di picchiare, anzi “crocchiare di botte” la compagna. Immediata la reazione del pubblico e di Mediaset, che ha espulso la conduttrice dal programma prendendo le distanze dalle sue dichiarazioni.

La coppia di musicisti ha agito per vie legali, facendo scattare la querela contro Alda D’Eusanio. In un lungo comunicato avevano spiegato: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi. Non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci”.

Laura Pausini, famiglia unita al compleanno della figlia Paola

Per Pausini e il compagno però è ora di lasciarsi l’accaduto alle spalle e concentrarsi su un evento ben più lieto: l’ottavo compleanno della figlia Paola. Celebrazione ristretta per via delle norme anti Covid, ma con un allestimento degno di nota. La piccola ha scelto una festa a tema Harry Potter, con tanto di costumi, giochi e decorazioni che ricordano il maghetto di Hogwarts.

Laura, Paolo e la loro bambina si fotografano dietro la torta di compleanno e la cantante le dedica delle frasi dolcissime. “Otto anni insieme a te. Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste, ma non avere mai paura e cresci come stai facendo: felice, curiosa, attenta, educata…”

La cantante romagnola poi conclude: “Sei tu che deciderai se renderla speciale o meno e noi saremo al tuo fianco per accompagnarti, appoggiarti e sostenerti, sempre. Buon Compleanno Fragolina”.