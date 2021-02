Avanti un altro: Paolo Bonolis beccato, le conseguenze del suo gesto

Cosa è successo nel backstage di Avanti un altro? Paolo Bonolis non è riuscito a trattenersi ma qualcuno ha immortalato la scena e adesso?

Avanti un altro è un programma seguito da molti italiani che prima di cena si fanno compagnia con Paolo Bonolis, il conduttore della trasmissione. Con le sue battute e il suo umorismo è uno dei presentatori più noti e il pubblico italiano lo adora. Negli ultimi tempi i fan seguono soprattutto le bonas, le vallette aiutanti del padrone di casa. Ma cosa è successo tra colleghi qualche giorno fa? Spuntano delle foto davvero divertenti.

Avanti un altro: qual è la gaffe di Paolo Bonolis?

Il trio delle meraviglie ha fatto fare una gaffe a Paolo Bonolis. Stiamo parlando delle tre bonas, Laura Claudia e Francesca. Le tre bellezze sono solite pubblicare foto su Instagram durante i backstage, ma durante uno scatto il conduttore è stato sorpreso a guardare le donne. Tra l’altro una di queste è sua cognata. La foto ha fatto immediatamente il giro del web e la sua faccia sorpresa ha divertito tutti.

Paolo Bonolis non si smentisce mai. Non ha bisogno di tante parole, il conduttore anche con uno sguardo riesce a far divertire gli italiani che lo stimano da anni per il suo talento e carisma. E’ un uomo rispettoso, talentuoso e attivo nel suo lavoro.

Se questa è la partenza, cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima edizione che avrà inizio a marzo? Ne vedremo delle belle.