“Sapore di mare”: cos’è successo al cast del film cult del 1983

Che fine hanno fatto gli attori di “Sapore di mare”? Scopriamo insieme come sono diventati oggi gli interpreti del film di Carlo Vanzina

Sono molte le generazioni che guardano a “Sapore di mare” con molta nostalgia. Il film è stato girato nel 1983 Carlo Vanzina ma ambientato nell’estate del 1964 a Forte dei Marmi e racconta le vicende amorose di diversi ragazzi del Nord e Sud Italia che si incontrano sulla spiaggia toscana e diventano un po’ il simbolo dei ragazzi dell’epoca. Anni in cui l’approccio era molto più facile e gli amori vissuti lontani dai social. Ma che fine hanno fatto gli attori della pellicola?

Nel cast della prima stagione troviamo Jerry Calà nei panni del milanese Luca Carraro, Christian De Sica in quelli del fratello Felicino; Marina Suma nel ruolo della napoletana Marina Pinardi, Virna Lisi che gioca a fare Adriana Balestra, Gianni Ansaldi che interpreta Gianni, Karina Huff in quello di Susan Hunt. Ma ancora una giovanissima Isabella Ferrari nel ruolo di Selvaggia, Giorgia Fiorio che fa sé stessa, appunto Giorgia, mentre Paolo Baroni e Angelo Maggi nei ruoli dei gemelli marchesini Pucci.

Jerry Calà e Christian De Sica – Partiamo con due volti noti del cinema italiano. Loro hanno prestato il volto per i fratelli Carraro, Luca e Felicino, milanesi di famiglia e cultura borghese. Per entrambi la vita è proseguita a suon di commedie, cinepanettoni soprattutto per De Sica che da poche settimane ha compiuto 70 anni, mentre commedie teatrali per Jerry Calà.

Come sono diventati gli attori del film

Isabella Ferrari – Per lei il film è stato un vero trampolino di lancio per lavorare poi con registi del calibro di Ettore Scola, Ferzan Özpetek, Woody Allen e Paolo Sorrentino. Diverse anche le partecipazioni in serie tv italiane come “Distretto di Polizia”, “Cuore contro Cuore”, “Una grande famiglia”.

Marina Suma – Per lei non è decollata la carriera al cinema e quindi si è dedicata alla produzione di manufatti e gioielli di cartapesta a Salina, nelle Isole Eolie, dove vive e lavora.

Virna Lisi e Karina Huff – Del cast sono le uniche due attrici scomparse, Virna nel 2014 mentre Karina nel 2016 a Londra dove si era trasferita.

Gianni Ansaldi e Giorgia Florio – I due hanno proseguito la loro carriera come attori, Ansaldi è stato attivo ad esempio in “Caterina e le sue figlie” nel 2009” e “Love Bugs”, ma poi le loro strade si sono dirette verso la fotografia che coltivano in modo artistico con mostre soprattutto ritrattiste.

Paolo Baroni e Angelo Maggi – Baroni è forse conosciuto da molti come il “maggiordomo” che ha aperto per anni le porte agli ospiti di “Porta a Porta” di Vespa. Maggi invece è diventato doppiatore di fama internazionale, sua la voce di attori stranieri molto noti, Bruce Willis, Tom Hanks e Robert Downey Jr.

Massimo Ciavarro – Nel ruolo del latin lover Fulvio ha conquistato molte ragazze al cinema, oggi invece è conosciuto per la sua storia con Eleonora Giorgi, attrice e doppiatrice italiana. I due hanno divorziato dopo 12 anni di matrimonio da cui è nato anche un figlio, Paolo.

Mauro Di Francesco – Dopo il ruolo di autista, oggi Di Francesco è un cabarettista molto famoso, ha recitato anche insieme a Giorgio Faletti e Massimo Boldi.