La Del Taglia con Eugenio Colombo a letto insieme, il risveglio è dolcissimo e fa venire i brividi ad entrambi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

I due ex concorrenti di Uomini e Donne si risvegliamo insieme abbracciandosi e baciandosi, che tenerezza. Lei scrive nella didascalia sotto al video che li ritrae:”I risvegli quelli belli… e voi quali risvegli preferite?”. Nelle stories la Del Taglia ha raccontato la sua domenica molto impegnativa, tra corsa in mezzo al fango sotto la pioggia e un pranzo bello carico. L’influencer cerca di tenersi in forma ma non rinuncia a qualche sfizio almeno la domenica.

LEGGI ANCHE>>>Caterina Balivo al museo bellissima e in forma in mezzo alla cultura-FOTO

La storia d’amore tra Francesca ed Eugenio e la loro bella famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Laura Pausini e Paolo Carta festeggiano innamoratissimi la figlia Paola – FOTO

I due si sono conosciuti a Uomini e Donna, lui era tronista e lei corteggiatrice. Eugenio la scegli e dal quel momento non si separano più. Hanno avuto due figli insieme e si sono sposati. Sicuramente tra le coppie formate a Uomini e Donne più durature e che hanno avuto un successo allucinante. Tra loro è sempre stato rose e fiori, o almeno così è apparso sui social. La Del Taglia ad oggi lavora come web influencer e ottiene molte sponsorizzazioni per noti brand. Su Instagram ha 1 milione di followers. Lei è molto seguita sia per la sua personalità forte che per i suoi consigli di bellezza e fitness.

L’influencer infatti ha subito negli anni body shaming a causa delle sue gravidanze che l’hanno vista diventare più grossa come è normale che sia. Gli haters come sempre si sono accaniti e lei ne ha sofferto. Ad oggi è in perfetta forma, ormai è un’ossessione la sua di tenersi allenata e ci riesce bene. Sotto ad un video in cui mostra i suoi progressi con indosso solo gli slip e tirandosi su la maglietta scrive:”Soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

Lei non si è arresa, voleva raggiungere il suo obiettivo e lo ha fatto. Lei ed Eugenio formano una bellissima coppia, e a distanza di molti anni sono ancora innamorati persi l’uno dell’altro. Hanno poi due bambini splendidi.