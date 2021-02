Elisa Isoardi si risveglia senza veli, ti incanta la sua bellezza – FOTO

Elisa Isoardi augura un buon inizio settimana ai suo fan con uno scatto in cui si mostra sensuale e bellissima. Subito è pioggia di like.

Un dolce lunedì. Questo il messaggio condiviso da Elisa Isoardi in accompagnamento dell’ultimo post pubblicato su Instagram. Lo scatto la ritrae senza veli. Un primo piano che mostra tutta la sua bellezza. Sguardo ipnotico messo in risalto da uno scenico make-up. La foto è realizzata da Claudio Porcarelli, fotografo dei vip.

Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei suoi 514 mila follower. Un susseguirsi di “sei bellissima” si legge sotto il post. Anche nelle storie la conduttrice augura il buongiorno ai suoi fan. Prima si mostra intenta a fare colazione con una crostata. Di seguito appare elegantissima in completo bianco pronta per condurre un intervento per il Moige, il movimento italiano genitori Onlus.

Elisa Isoardi passa a Mediaset: tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi

La Isoardi è molto amata dal pubblico. Conosciuta per la conduzione di La prova del Cuoco, Elisa ha debuttato a Ballando con le Stelle. Una partecipazione non semplice in quanto nel corso della trasmissione si è rotta la caviglia e ha contratto il covid.

Questi mesi non sono stati semplici per la conduttrice rimasta senza un programma proprio. Negli ultimi giorni sembra che un nuovo corso attenda la Isoardi. Secondo alcune indiscrezioni farebbe parte del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Questa potrebbe essere la ragione dei numerosi allenamenti a cui si sta dedicando la conduttrice. Innumerevoli sono le foto postate sui social in cui si mostra atletica intenta a svolgere workout volti ad assicurarle un fisico mozzafiato.

Dopo il suo allontanamento da Rai, la conduttrice è al centro dell’attenzione. Il presunto passaggio a Mediaset dell’ex di Salvini sembra essersi consolidato non solo per l’Isola ma anche per altre collaborazioni. Secondo alcune voci potrebbe avere un format tutto suo.