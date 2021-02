Il neoeletto presidente dichiara la situazione di “estrema concorrenza senza conflitti” tra Stati Uniti e Cina.

Il canale americano CBS ha condiviso la prima grande intervista con il 46° presidente degli Stati Uniti. Nel suo discorso, accennando i contrasti economici tra il potere americano e il potere cinese, Joe Biden ha asserito che la sua amministrazione è pronta per la “concorrenza estrema” con la Cina. Tuttavia, il suo approccio politico sarà ben diverso dal suo predecessore. Il neoeletto presidente è sempre più distante dalle scelte dell’ex capo repubblicano, i cui provvedimenti stanno progressivamente sparendo grazie alle recenti firme del leader democratico sin dall’Inauguration day. Nel corso dell’intervista, di cui sono state diffuse solo alcune anticipazioni, Joe Biden ha precisato di non aver ancora avuto contattato il politico cinese, ma assicura che lo farà quanto prima.

“Xi Jinping lo conosco bene”

“Xi Jinping lo conosco molto bene” – ricorda Joe Biden – “Con lui ho intrattenuto circa 24/25 ore tra colloqui e incontri privati. Ho speso molto tempo con lui più di ogni altro leader: insieme abbiamo viaggiato per migliaia di chilometri.” Il segretario generale del Partito Comunista è stato descritto come persona “molto brillante” e “rigorosa”. In lui, però, non c’è “alcun briciolo di democrazia” – ha continuato il presidente degli Stati Uniti – “e non è una critica: è la realtà.” Nell’intervista registrata lo scorso venerdì, 5 febbraio, il leader democratico ha confermato la situazione di estrema concorrenza con la Cina, senza però “necessità di conflitto”.

Joe Biden ha concluso il suo discorso accennando nuovi impegni, sottolineando ancora una volta che le questioni politiche non saranno mai risolti alla maniera del predecessore Donald Trump.

Fonte SBS News