Karina Cascella fulminante con total look esplosivo, lato A estremo – FOTO

Karina Cascella torna in tv e lo fa nel migliore dei modi. Total pink da far girare la testa. Il corpetto in pizzo fa sognare

Karina Cascella torna a Mediaset e lascia tutti senza parole. L’opinionista che tutti temono perché schietta e senza peli sulla lingua è tornata a far tremare gli ospiti di Barbara D’Urso, dopo un’assenza di diversi mesi dagli studi di Cologno Monzese.

Una scelta tutta sua quella di prendersi una pausa in un momento così delicato del nostro Paese per via dell’emergenza sanitaria. Karina lo ha detto più volte su Instagram di aver preferito rimanere a casa per tutelare la sua salute e quella dei suoi cari. Ma ora ha deciso di tornare a fare almeno le cose essenziali, come allenarsi e tornare in tv, rimanendo sempre abbastanza in disparte per evitare il più possibile i contatti con altra gente.

E se a Pomeriggio 5 si collega da casa, per Live – Non è la D’Urso scende in campo di persona. Ieri sera ha replicato dopo la scorsa domenica e c’è da dire che il risultato è stratosferico. Ti va di vederlo? Vai alla pagina successiva.

Karina Cascella, tris di scatti che fanno girare la testa