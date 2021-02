Sanremo, bomba Amadeus: l’invito a due super vip storici. I dettagli

Festival di Sanremo 2021: domani la presentazione ufficiale della kermesse, ma intanto escono i nomi di Celentano e Benigni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE MUSICA ITALIANA (@only_sanremo)

Domani si svolgerà la consueta conferenza stampa di rito che inaugurerà ufficialmente il pre Festival di Sanremo 2021 e che vedrà anticipate tutte le novità in campo quest’anno per questa edizione sicuramente tra le più particolari della stoia del Festival canoro. Una conferenza blindata come sarà anche tutto l’evento – trasmesso tra il 2 e il 6 marzo prossimo – senza pubblico e senza troppa mondanità fatta di lustrini e abiti di scena.

Intanto, in attesa della presentazione che farà domani Amadeus domani, escono due nomi di ospiti vip che affiancheranno il conduttore per lo spettacolo. Trapelano voci insistenti che li darebbero certi, una grande novità per tutto lo spettacolo che farà piacere ai telespettatori a casa.

LEGGI ANCHE -> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

I due super vip di Sanremo, Amadeus conferma i nomi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE MUSICA ITALIANA (@only_sanremo)

LEGGI ANCHE -> Positivo al Covid a Sanremo? Cosa accadrebbe secondo il protocollo ufficiale

La conferma arriva direttamente dalla voce del conduttore e direttore artistico: “Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta”. Celentano manca dal Festival da 9 anni, dal 2012 quando fu partner di Gianni Morandi in due serate della kermesse.

Riguardo Benigni invece la prima ipotesi circolata era legata al festeggiamento dei 700 anni dalla discesa nell’Inferno di Dante e quindi la possibilità che il comico fiorentino premio Oscar deliziasse il pubblico con una sua parafrasi del Canto del sommo Poeta. Questa possibilità remota però pare già essere stata stroncata sul nascere da Lucio Presta, manager che cura Benigni e che sta lavorando all’organizzazione della scaletta del Festival.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FANPAGE MUSICA ITALIANA (@only_sanremo)

Per i due vip sarebbe un ritrovarsi dopo che Benigni aveva partecipato come ospite nel 2005 allo show del Molleggiato “Rockpolitik, i due in quell’occasione dedicarono una lettera a Silvio Berlusconi.