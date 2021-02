Rosita Celentano: “bei tempi” la FOTO da giovane, è uno schianto

Rosita Celentano, giovane e sexy in una foto del passato. Uno scatto che fa letteralmente impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Rosita Celentano continua ad aprire la scatola dei ricordi regalando al suo pubblico social degli scatti magnifici. Sono foto che appartengono al passato e che la mostrano da giovane, una più bella dell’altra.

La figlia del Molleggiato è da tempo che ogni tanto ci delizia con qualche chicca di qualche anno fa e c’è da dire che il risultato è sempre magnifico. Lei che è cresciuta in una famiglia di artisti ha lavorato molto in tv, anche se ora la vediamo molto meno.

Presentatrice soprattutto in Rai, non possiamo dimenticare la coconduzione del Festival di Sanremo nella celebre edizione in cui erano protagonisti ‘i figli d’arte’. Ma per il futuro cosa l’attende? Non ci è dato saperlo con certezza, forse probabilmente una vita lontano dai riflettori.

“Presto mi ritirerò da tutto e farò la contadina. Senza cellulari e senza internet.” Ha rivelato non molto tempo fa ai fan in una conversazione su Instagram. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Rosita Celentano, giovane e sexy: da impazzire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Nel mentre però Rosita Celentano continua ad essere presente sui social, soprattutto su Instagram sul quale è seguita da oltre 60 mila follower. E la foto che ci ha condiviso nella tarda sera di ieri è davvero da copertina.

Un ricordo del passato nel quale la vediamo bellissima, uno schianto. Gonnellina in tulle, corpetto striminzito simile ad un reggiseno, stivali oltre il ginocchio, bastone tra le mani, tante collane lunghe che le cadono sul petto e uno sguardo forbetto, un po’ ammiccante.

Capelli lunghissimi e frangetta sbarazzina. Rosita a corredo della foto scrive: “Bei tempi” citando la cosiddetta beata gioventù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

In versione sexy la figlia del Molleggiato piace parecchio ed i commenti cominciano ad arrivare per la sua bellezza che non tramonta mai: “Per te gli anni non passano mai ❤️❤️❤️” scrive uno dei tanti utenti.