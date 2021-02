Scardina dimentica la Leotta, la nuova fiamma è davvero molto bella

Il pugile Daniele Scardina dimentica la sua ex, Diletta Leotta. La sua nuova fidanzata non avrebbe nulla da invidiare alla giornalista

Daniele Scardina chiude con il passato e ricomincia a vivere al fianco di una nuova donna. Il famoso pugile, conosciuto anche con il nome di King Toretto, la scorsa estate ha chiuso la sua lunga relazione con Diletta Leotta, la giornalista di Dazn amata e sognata da tutti.

Il gossip sulla fine della loro storia ha invaso qualsiasi tipo di giornale e talk televisivo. Lei è volata nella sua amata Sicilia, lui si è buttato a capofitto nell’esperienza di Ballando con le Stelle anche se i riferimenti alla relazione amorosa non sono mancati.

Poi le paparazzate della giornalista con Zlatan Ibrahimovic che hanno fatto subito parlare di flirt, poi messo tutto da parte per il grande gossip di stagione, l’amore al fianco del bel attore turco, desiderio di tutte le italiana, Can Yaman.

E King Toretto? È rimasto in silenzio e in disparte per tutto questo tempo ma ora arriva la notizia di un nuovo amore anche per lui.

Scardina dimentica la Leotta, le indiscrezioni

Sarebbero le indiscrezioni di alcuni amici a confermare che Daniele Scardina ha dimenticato per sempre Diletta Leotta per una nuova e bellissima compagna.

La donna che le fa battere il cuore del bel pugile sarebbe una ragazza qualsiasi, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Non una famosa, insomma secondo quanto riferito dal settimanale Novella 2000 e dal suo direttore Roberto Alessi.

Ma la cosa che balza all’occhio è il fatto che la fidanzata di King Toretto sarebbe molto bella, tanto da non avere nulla da invidiare alla ex Leotta.

Per il momento tutto tace e Scardina se ne rimane in silenzio come del resto lo fa anche la Leotta nonostante il gossip su di lei sia già più forte. Del resto il pugile non ha mai commentato le sue vicende amorose e dunque se con la nuova fiamma son rose, fioriranno.