Amelia Effei in bikini, ancora una volta lato A esplosivo. Troppe curve dove posare gli occhi – FOTO

Nuovo scatto bollente per l’influencer Amelia Effei che stupisce i suoi fan con scatti ancora in versione estiva in bikini sensuale

681mila follower per lei che è tra le influencer più seguite di sempre sui social italiani. Amelia Effei è stata inserita tra le donne con maggiore potere sulla piattaforma web per il grande impatto di reazioni e impressions che ha quotidianamente a margine delle foto postate.

Commenti e centinaia di like ogni giorno invadono la sua piattaforma, forme provocanti e sempre in mostra, è impossibile non notarla. Amelia Effei, nome d’arte che ha adottato sui social sostituendolo al cognome Fiore, e’ entrata a far parte del mondo dello spettacolo partecipando nel ruolo di corteggiatrice nel programma di “Uomini e Donne” nel lontano trono del modello biondissimo Luca Dorigo.

Amelia Effei esplode nel bikini estivo

Nasce e risiede a Polignano a Mare in Puglia, calda città del Salento dove ha spesso la possibilità di esibire outfit estivi anche in pieno inverno grazie al clima temperato della zona. Tatuaggi in bella mostra sul collo che la decorano come fossero un collier di diamanti preziosi, sguardo da pantera e fisico stratosferico che allena tutti i giorni in palestra e con un’alimentazione super controllata.

Anche ieri ha condiviso un ultimo scatto da infarto sulla sua pagina Instagram, stavolta indossa un bikini sgambatissimo color sabbia che ben si abbina alla sua carnagione olivastra.

Lo slip è sgambato e intrecciato nei fianchi solo da lacci leggeri e sottili, trama quasi a uncinetto per il due pezzi che ha deciso di indossare e che ancora una volta è del brand Yoins che sponsorizza con regolarità nel feed dei suoi post social. Uno splendore.