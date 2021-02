Capelli bruciati: rimedi naturali e altri consigli per preservare la salute del capello!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su quali sono i rimedi migliori per andare a recuperare dei capelli bruciati e sfibrati. Gli ingredienti migliori per nutrire i capelli e renderli più sani e luminosi di sempre!

Se andate spesso dal parrucchiere, oppure utilizzate quotidianamente l’asciugacapelli o la piastra, potete notare un notevole aumento dei capelli bruciati.

Un vero e proprio inconveniente da risolvere con molti ingredienti del tutto naturali ed economici, che possono aiutarci a ridare luminosità e volume ai capelli.

Preparate delle maschere fai da te da preparare semplicemente a casa vostra. Per risolvere il problema dei capelli bruciati, potrete, ad esempio, usare aloe vera ed olio d’oliva. Utilizzando questi due ingredienti, potrete semplicemente preparare una maschera dalle molte proprietà di nutrimento e idratazione per i vostri capelli.

Grazie alle proprietà dell’olio d’oliva, potrete avere dei capelli molto più morbidi, proteggerli dalle alte temperature che possono andare bruciare la vostra chioma.

Realizzare una maschera per capelli bruciati con aloe vera e olio d’oliva

Create una maschera fai da te con 5 cucchiai di aloe vera e 2 cucchiai di olio di oliva. Mettete tutto in un recipiente e mescolate fin quando non avrete ottenuto un composto omogeneo, senza grumi. Una volta applicato sui capelli il composto ottenuto, in particolar modo sulla parte danneggiata, dovrete lasciarlo in posa per almeno 30 minuti. Dopodiché potrete risciacquare i vostri capelli con un normale shampoo.

Un altro ingrediente davvero ottimo contro i capelli bruciati è sicuramente la maionese. Questo ingrediente, molto semplice da trovare e davvero economico, se usato in combinazione con l’olio d’oliva, sa dare grande nutrimento ai vostri capelli, facendoli ricrescere più forti che mai.

Non dovrete far altro che mescolare 3 cucchiai di maionese con 10 gocce di olio di oliva in un recipiente. Dopo aver mescolato, applicate questo composto omogeneo sul vostro cuoio capelluto, lasciandolo in posa per almeno 20 minuti. Una volta terminato il trattamento, non dovrete far altro che risciacquare il tutto abbondantemente. Applicate questa maschera almeno una volta alla settimana!