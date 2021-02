Pelle irritata dopo depilazione: rimedi efficaci per proteggere la pelle!

Pelle irritata dopo depilazione? Scopriamo insieme tutti i rimedi efficaci per evitare di rovinare la pelle. Gli ingredienti naturali più indicati per non irritare la pelle dopo ceretta o altri tipo di epilazione.

Con l’arrivo delle temperature più miti e meno fredde diventa più frequente anche la depilazione. La pelle, quando è liscia e senza la presenza di peluria, aiuta a farci sentire più in ordine e, di conseguenza, più a nostro agio. Tuttavia, quando andiamo ad effettuare una depilazione, capita di frequente che la pelle si vada ad irritare.

Questo perché qualsiasi tipo di depilazione, sia con la ceretta sia con il rasoio, rappresenta sempre un trauma per la pelle. Proprio per questo motivo, sulla cute possono presentarsi arrossamenti o anche gonfiori.

Tuttavia, con qualche accortezza e con dei semplici rimedi del tutto naturali ed economici, potete far fronte a questo fastidioso problema. Dopo aver visto come togliere le macchie con rimedi naturali, ecco come rimediare alla pelle irritata.

Pelle irritata post depilazione: aloe e altri rimedi

Potete sfruttare il potere lenitivo di molte piante. Tra i rimedi lenitivi più efficaci, ad esempio, c’è sicuramente l’aloe. L’aloe, infatti, ha un forte potere calmante e cicatrizzante, oltre che rigenerante. Si tratta di una pianta in grado di curare i piccoli traumi della depilazione.

Applicare l’aloe è molto semplice. Basterà spalmare un leggero strato di gel da ottenere dalle foglie di aloe sulla parte irritata per provare subito un effetto rinfrescante.

Un altro prodotto davvero utile contro l’irritazione post depilazione è l’aceto di mele. Un antisettico del tutto naturale da applicare sulla zona colpita, utilizzando dei semplici dischetti struccanti o dei batuffoli di cotone. Così facendo, andrete ad accelerare la guarigione, prevenendo qualsiasi segno di infezione.

Anche il bicarbonato di sodio può rivelarsi molto utile. Serve ad eliminare efficacemente tutte le cellule morte, compresi anche i batteri.

Se volete andare ad idratare la pelle irritata, dandole anche un bel pò di sollievo, invece, dovete optare per l’applicazione del latte. Se applicato sulla zona interessata, infatti, andrà a creare una barriera protettiva utile a curare e idratare la nostra pelle.

Un semplice rimedio dopo la ceretta può essere anche l’applicazione di impacchi di acqua fredda in modo da andare a richiudere i pori. Un modo per far diminuire il rischio di irritazione della pelle.