Clizia Incorvaia e quel bacio di “fuoco” ad occhi chiusi: “Sempre uniti” – FOTO

Clizia Incorvaia dimostra di essere un tuttuno con l’amore vero e scalda il cuore dell’innamorato con un bacio di fuoco: tenerissimi

Se state cercando il vero valore dell’amore, rivolgetevi a Clizia Incorvaia, lei saprà come indirizzarvi sulla strada “maestra”. Nata e cresciuta di “pane e moda” è certamente un modello da seguire in tal senso. In quanto riesce sempre “confondere” alla giusta maniera le sue passioni all’amore più bello che una persona possa provare nella propria vita.

Da quando ha conosciuto Paolo Ciavarro ha “insabbiato” in fretta il passato e dopo aver trovato la propria anima gemella, la sua vita ha conosciuto solo momenti positivi. La “professoressa” del beauty care, amante del make-up si mantiene spesso in forma e aggiornata da questo punto di vista.

E’ titolare di un’agenzia alla moda, la “Dorian Corporation“, con sede a Praga, Madrid, Amsterdam e Berlino. Segno che la sua istintività alla moda è diventata internazionale, sotto tutti i punti di vista

Clizia Incorvaia, la dedica mozzafiato ad una persona speciale

Conosciuta come uno dei più famosi personaggi alla moda, Clizia Incorvaia ha conquistato la città di Milano in men che non si dica. Regalando agli “spettatori” un fascino a propulsione, espressione della sua naturalezza e delicatezza, fuori da ogni confine.

La biondissima web influencer di origini romane è cresciuta sotto il segno della moda, ma si afferma al giorno d’oggi, come simbolo di un amore senza limiti, ne pregiudizi, in compagnia del suo amatissimo “Ciavarrino”. Da quando è scoccata la prima scintilla tra i due, le loro strade si son sempre incrociate.

Ora entrambi amano condividere con gli altri la loro completa affinità sentimentale. Ed è per questo che Clizia vanta numerosi likes e follower su Instagram, dove testimonia la sua “grandezza” d’amore con l’amatissimo Paolo.

Nell’ultimo post, sotto la foto di due “piccioncini” che si scambiano un bacio di “fuoco” ad occhi chiusi, simbolo di intesa massima di coppia, vi è una dedica alquanto speciale di lei. Nonostante “la vita ci pone diversi ostacoli e prove”, questo scatto testimonia la loro unità, che sfocia inevitabilmente in “fortezza, coesione e forza immensa”.

Si tratta degli “ingredienti” più adatti a descrivere un rapporto di coppia che per molti potrebbe essere un esempio lampante di felicità e unità