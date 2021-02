Can Yaman, conoscete la storia della sua famiglia? Anni difficili e di povertà

Can Yaman oggi è uno degli attori più desiderati. All’apice del suo successo, per lui non sempre è stato facile. Qual è la sua storia?

Oggi è uno degli attori più richiesti e desiderati, dai produttori e dalle donne di mezza Italia, ma un tempo nessuno lo conosceva. Parliamo dell’attore turco Can Yaman che grazie a DayDreamer ha conquistato il pubblico di Canale 5 e non solo.

Oggi il bravo e bello attore ha 31 anni, una celebrità che nel nostro Paese è arrivata alle stelle, complice ance il flirt con Diletta Leotta, ma non sempre per lui la vita è stata rosa e fiori.

Lui non dimentica le sue origini, la sua storia, quello che ha passato da ragazzino e le difficoltà che nella sua vita non sono mancate. Conoscete la sua storia? È stato il bell’attore a raccontarla senza nascondere la dura vita vissuta.

Can Yaman, la storia della sua famiglia

Can Yaman ora che ha raggiunto il successo non ha nascosto che in passato per lui non sempre tutto è stato facile. Oggi suo padre, di origini albanesi-kosovare, è uno stimato professionista, un avvocato apprezzato e voleva che il figlio seguisse le sue orme.

Ecco perché dopo averlo fatto studiare al liceo italiano di Instabul ha voluto che frequentasse giurisprudenza. L’attore lo ha fatto ma poi l’amore per la recitazione è stato più forte e la strada “della legge” è stata messa da parte.

Nel corso dell’infanzia e l’adolescenza del giovane Can non tutto è andato per il meglio. La sua famiglia ha vissuto momenti duri con il padre che non ha passato un periodo facile, è rimasto senza lavoro e la mamma dell’attore ha dovuto rimboccarsi le maniche. Ecco perché Can è cresciuto insieme ai suoi nonni.

“I miei genitori non avevano tante possibilità e io mi sono impegnato tantissimo, cercando di ottenere sempre borse di studio” ha dichiarato Yaman in una intervista. Una famiglia con alti e bassi, ma dove non sono mai mancati i “valori importanti” che per l’attore “è quello che conta. Poi, però, ho scelto di seguire la mia vera passione: la recitazione” ha precisato.