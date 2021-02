Elisa Isoardi stupisce Instagram, a chi è rivolto il suo sguardo? FOTO

Le ultime foto di Elisa Isoardi su Instagram lasciano il web senza parole, cosa è cambiato in lei? Arriva la rivelazione della conduttrice

E’ un periodo particolare per la conduttrice Elisa Isoardi? I fan hanno notato dei cambiamenti soprattutto sui social dove la donna ha scelto una nuova immagine del profilo per Instagram, mette in risalto il suo sguardo sempre più attraente. Siamo soliti vederla sorridente e brillante, invece le sue ultime foto danno spazio ad una lei diversa. Cosa sta succedendo? Il web non perde occasione di commentare e chiedere alla diretta interessata.

Elisa Isoardi: perché quelli sguardi su Instagram?

Se il buongiorno si vede dal mattino, per Elisa Isoardi non è una giornata del tutto positiva. Infatti su Instagram ha postato una foto scrivendo: “Bel tempo oggi”. Di nuovo uno sguardo diverso dal solito, occhi spietati ma pur sempre belli. La conduttrice non vede l’ora di passeggiare sotto al sole, ma dovrà ancora aspettare un po’. Ecco perché quella faccia strana. “Tu metti di buon umore nonostante il mal tempo” commenta un utente, voi avete visto la foto?

Anche ieri sera non ha perso occasione di dare la buonanotte, in quella foto però mostra tutta la sua dolcezza e i fan impazziscono per gli occhi da cerbiatto.

Semplicità, unicità, naturalezza. Sono queste le qualità della Isoardi che hanno fatto innamorare il pubblico italiano. Oggi i fan non riescono a fare a meno della donna e lei di loro.