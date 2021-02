Investito da due auto mentre va a comprare le sigarette: muore 37enne

Un uomo di 37 anni è morto ieri sera dopo essere stato investito da due auto sulla via Nazionale Tiburtina a Tivoli Terme, in provincia di Roma.

Terribile incidente nella serata di ieri a Tivoli (Roma). Un uomo di 37 anni sarebbe stato travolto da due auto mentre stava attraversando la strada per raggiungere un distributore di sigarette. Le due conducenti delle vetture si sono immediatamente fermate ed hanno chiamato i soccorsi che si sono precipitati sul luogo dell’incidente. Il 37enne stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto per le gravi ferite riportate nel doppio impatto. Sulla tragedia indagano i carabinieri.

Tivoli, investito da due auto mentre si reca al distributore delle sigarette: muore 37enne di Bracciano

Un uomo di 37 anni di Bracciano è morto ieri sera, lunedì 8 febbraio, in un grave incidente stradale sulla via Nazionale Tiburtina, nel territorio di Tivoli Terme, in provincia di Roma. La vittima, secondo quanto riporta la redazione di Roma Today, avrebbe accostato la sua auto e sarebbe sceso per andare a comprare le sigarette. Mentre attraversava la strada, il 37enne sarebbe prima stato investito da una Fiat Panda guidata da una donna di 30 anni e successivamente, dopo essere stato sbalzato nella carreggiata opposta, da un’altra Fiat Panda condotta da una 53enne. Le due automobiliste si sono subito fermate ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso all’uomo e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Nonostante i tempestivi tentativi di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo.

Intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Tivoli Terme che hanno svolto i rilievi per appurare la dinamica esatta dell’incidente mortale. Le due donne al volante delle auto coinvolte, riporta Roma Today, sono state denunciate a piede libero per omicidio stradale.