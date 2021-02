Elisabetta Gregoraci, mamma sportiva con Nathan Falco – VIDEO

Da quando è uscita dal Gf Vip Elisabetta Gregoraci fa la mamma a tempo pieno. Super sportiva gioca a calcio col figlio Nathan Falco. Ma il pallone…

Elisabetta Gregoraci è mamma innamoratissima di Nathan Falco. Il ragazzino nato dall’unione con Flavio Briatore è al centro delle sue giornate, dopo i mesi trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Approfittando della zona gialla, la showgirl si è riunita con l’ex marito per trascorrere una giornata in famiglia. E per festeggiare il suo compleanno si regala una gita per ammirare le bellezze della Capitale.

Prima un giro a piazza san Pietro e poi a Villa Borghese, dove la conduttrice ha dato sfoggio della sua abilità sportiva… o quasi. Insieme al figlio e al cuginetto improvvisa una partita di calcio a piazza Siena, nel cuore del parco. E il tutto viene filmato da Briatore, che condivide orgoglioso il video sui social. Ma come se la cava Elisabetta?

Elisabetta Gregoraci: domenica sportiva, ma niente goal

La showgirl ha tanti talenti, ma a giudicare dal video, il mondo del calcio non fa per lei. Elisabetta rincorre senza successo Nathan Falco, che dribbla la sua avversaria e fugge via col pallone ai piedi. La conduttrice è molto sportiva, ma in genere si dedica a ben altre discipline: fan delle arti marziali, è cintura nera di karate.

Anche Flavio Briatore si è dedicato allo sport: complice il bel tempo ha fatto un po’ di footing in solitaria per i viali alberati di Villa Borghese, prima di raggiungere il resto della famiglia.

L’imprenditore e l’ex moglie sono rimasti molto uniti, e spesso trascorrono intere settimane insieme. A gennaio erano stati una decina di giorni in vacanza a Dubai, con l’amatissimo figlio.