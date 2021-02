Ferragnez, incredibile novità in arrivo su Amazon: di cosa si tratta?

Una collaborazione che ha già dato i suoi frutti quella tra Fedez, Chiara Ferragni e Amazon: in arrivo un’ulteriore incredibile novità

L’influncer Chiara Ferragni ed il marito Fedez hanno già collaborato con Amazon Prime per due enormi successi. Il documentario sulla vita dell’imprenditrice e il suo ascendente nel mondo social, “Chiara Ferragni – Unposted” ed il reality show dai toni thriller che ha coinvolto il rapper, “Celebrity Hunted”. Ma si prospetta una novità incredibile, che supererà ogni aspettativa riguardo alle precedenti esperienze.

I Ferragnez su Amazon, di cosa si tratta?

La coppia scoppiettante ha un seguito social impressionante, tanto da rendere già partecipi della loro vita quotidiana moltissimi fan. Al centro di numerose polemiche per questa ragione, colpevoli secondo alcuni di esibire eccessivamente la loro intimità, i Ferragnez reagiscono con una clamorosa novità, che non richiede contestazioni.

Stiamo parlando di un inedito docureality sulla loro vita e satelliti annessi, dove si spogliano delle eventuali formalità, per mostrarsi nella vera quotidianità, come coppia e genitori. L’indiscrezione è emersa a Ogni mattina, su Tv 8, e farebbe presupporre una presenza totale delle telecamere nella loro abitazione.

Sarebbe già trapelato qualche dettaglio sul risultato, secondo il quale la Ferragni risulterebbe tranquilla e a suo agio, e Fedez non altrettanto controllato. “Casa Vianello” 2.0, in una versione decisamente moderna e “social”, ma senza copione. La dose di realtà dovrebbe infatti essere in linea con il famosissimo programma televisivo “Keeping Up with the Kardashians”.

Il motivo per il quale non è ancora ufficializzata la notizia, sembrerebbe risiedere in un termine di contratto stilato con Amazon, che ne richiede la segretezza, pena una sanzione non indifferente.

Non ci sono dubbi sulla riuscita del progetto, già confermata dal conclamato successo social dei Ferragnez. Tra diapositive ironiche e video divertenti, una famiglia appassionante, alla quale presto si aggiungerà una componente. Magari in diretta.