Scivola dal tetto mentre sistema l’antenna: muore operaio dell’ospedale

Salerno, precipita dal tetto mentre sistema l’antenna: muore operaio 57enne dell’ospedale di Curteri

Tragico incidente domestico a Pandola, frazione del comune di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 8 febbraio. La vittima è Antonio Napoli, operaio 57enne dell’ospedale Gaetano Fucito di Curteri. Stando a quanto riporta la redazione de La Città di Salerno, l’uomo sarebbe salito sul tetto della propria abitazione per sistemare l’antenna, ma sarebbe precipitato nel terrazzo del piano sottostante battendo violentemente la testa. Una caduta che non ha lasciato scampo all’operaio.

Allarmati dai familiari, sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, ma per Napoli non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto praticamente sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri ed il medico legale per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica dei fatti. Come riporta La Città di Salerno, i militari dell’Arma hanno informato l’autorità giudiziaria che non ha ritenuto necessaria la disposizione dell’autopsia sulla salma che è stata restituita ai familiari.

La scomparsa del 57enne, che lascia la moglie e due figli, ha sconvolto la comunità locale strettasi al dolore della famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social network.