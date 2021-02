La bella Di Benedetto è bellissima in una foto in primo piano in cui appare con un trucco molto semplice e raffinato

Paola Di Benedetto è incantevole in un primo piano con un trucco leggero e raffinato. Nella didascalia scrive:“Vi piace questo glam look romantico perfetto per San Valentino? Che ne pensate? Ovviamente realizzato dal bravissimo mrdanielmakeup”. Nei commenti i fan scrivono:”Meravigliosa”, “Sempre più bella Paolina”. Le foto della De Benedetto su Instagram sono molto belle e mai volgari, anche quando indossa una mise più scoperta o corta non risulta mai volgare.

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Fede

I due sono sempre più innamorati, recentemente l’ex madre natura di Ciao Darwin ha pubblicato una foto insieme al suo compagno mentre sorseggiano del buon vino. Le sue parole sono state:”Questa foto è stata scattata durante una delle nostre conversazioni filosofiche. Qui si parlava di musica, gatti, attualità e sopratutto di buon vino. Rigorosamente rosso, come piace a noi. Ps. In realtà forse stavamo parlando di come addobbare l’albero di Natale, non ricordo. Però il vino era buono, di questo ne sono certa”. I due stanno insieme ormai da 3 anni e ad oggi convivono insieme. Lei ha 26 anni e lui 27, lei influencer e lui cantante del duo Benjy e Fede. Dal quale però ha deciso di separarsi, la scelta è stata di comune accordo.

Per il momento preferiscono separarsi poi si vedrà. Paola e Federico nella loro storia d’amore hanno già affrontato una crisi per la quale sono lasciati per un bel periodo. Tuttavia l’amore vince su tutto e Federico due estati fa ha raggiunto la giovane ad Ibiza per riconquistarla con tanto di anello. Dopo il riavvicinamento la bella Di Benedetto decide di entrare a far parte del Grande Fratello Vip. I due devono quindi separarsi per qualche mese, fino a quando Paola non esce vincitrice dal reality che per lei è il secondo. Aveva infatti partecipato anche all’Isola dei famosi.

Federico racconta di quanto è stato difficile vederla in televisione senza poterla vivere tutti i giorni, ma quando si sono rincontrati è stato ancora più bello di quanto avessero immaginato. Sicuramente sono una delle coppie più belle, vere e spontanea della televisione. Oggi convivono e chissà forse nel breve periodo metteranno anche su famiglia, staremo a vedere.