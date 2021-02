Sottomarino giapponese si scontra con una nave mercantile

La collisione è avvenuta al largo del Pacifico: tre membri dell’equipaggio sono rimasti lievemente feriti.

Some good quality pics of the JS Soryu in the aftermath of her collision with a civilian vessel. Looks like the boat will be out of action for a while undergoing necessary repairs in the yard. https://t.co/sjeswTolLF pic.twitter.com/ZB2fzILHEj

— Collin Koh (@CollinSLKoh) February 9, 2021