Sai calcolare l’età dei gatti? Scopri il rapporto in anni umani

Sapete calcolare precisamente l’età dei gatti? Come scoprire la corrispondenza dei loro anni rispetto a quelli degli esseri umani

Ci è sempre stato insegnato che per calcolare l’età di un cane comparandola a quella degli esseri umani basta moltiplicare ogni loro anno per 7. Questo metodo è stato ampiamente smentito dagli scienziati e dai veterinari di tutto il mondo (se volete saperne di più, cliccate il link in basso).

Ma come si fa a calcolare quella dei gatti? E’ fatto noto che i nostri simpatici amici felici domestici vivono in media fra i 15 e i 20 anni. Il gatto che ha vissuto più a lungo al mondo (per quanto si sappia) si chiamava Scooter ed è morto 30 anni. Se fosse stato un uomo, quale sarebbe l’età corrispondente?

Come calcolare quindi l’età dei gatti?

Al contrario dei cani, le cui caratteristiche per razza sono fortemente evidenti e impattanti, le 71 razze ufficialmente riconosciute dalla TICA, The International Cat Association, sono sono sostanzialmente tutte simili, salvo eccezioni come il maine coon, dove la maturità si raggiunge a 4 anni e i soggetti di sesso maschile possono arrivare a pesare tra i 9 e gli 11 kg.

Quindi, se per calcolare l’età di un cane dobbiamo tenere presenti numerosi fattori come razza, stile di vita, quantità di movimento, alimentazione, ecc. per i gatti la situazione è decisamente più semplice.

Non bisogna scervellarsi più di tanto, basta seguire il seguente metodo: considerate il primo anno compiuto di un gatto equivalente ai 15 anni umani (piena adolescenza); il secondo corrisponderà a 24 anni umani (età adulta); dal terzo anno in poi se ne aggiungono 4. Un gatto di 3 anni corrisponde a un essere umano di 28 anni, uno di 4 anni a un uomo di 32, e così via.

Ovviamente si parla per approssimazioni. Un gatto viene considerato anziano a partire dai 10 anni. Potete notare dei visibili cambiamenti come un ingrigimento del pelo. Dormono di più, sono più letargici e avranno necessità specifiche in base alla loro situazione, come alimenti adatti per gatti anziani, più facili da masticare e meno grassi e calorici in base al ridotto fabbisogno energetico .