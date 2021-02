Giulia De Lellis esplosiva sui social network: la 25enne stupisce tutti piazzando la sua prorompente scollatura in primo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis è un personaggio televisivo ed è legata a programmi come ‘Uomini e Donne’ e ‘Grande Fratello Vip’. La nativa di Roma ha conquistato il cuore dei suoi ammiratori con la sua bellezza e la sua sensualità. La classe 1996 ha avuto una relazione burrascosa con Andrea Damante. La 25enne, qualche anno fa, sorprese tutti scrivendo il libro autobiografico ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!’ con l’aiuto di Stella Pulpo. La De Lellis raccontò a tutti il tradimento del suo ex fidanzato.

Giulia, in ogni modo, è davvero attiva sui social network. La nota influencer, seguita da 5 milioni di followers, condivide su Instagram scatti prorompenti e piccanti in cui mette in mostra le sue curve fenomenali. La romana, poco fa, ha fatto impazzire tutti con una serie stupenda di scatti in cui indossa un vestitino bianco scollato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisabetta Canalis bella e provocante in versione multicolore – FOTO

Giulia De Lellis di bianco vestita, scollatura mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

LEGGI ANCHE —> Ludovica Pagani, il suo profilo è un’opera d’arte: bellissima – FOTO

Giulia continua a far impazzire i suoi followers con scatti esagerati. La nota influencer ha condiviso pocanzi una serie di foto in cui indossa un vestitino bianco davvero fine ed elegante. La scollatura mostruosa non passa di certo inosservata e mette in evidenza il suo décolleté da brividi. Lo sguardo magnetico ipnotizza i fan mentre le sue labbra sono estremamente seducenti.

Il post ha già collezionato 140mila cuoricini e numerosi commenti. I numeri che la ragazza conquista sul web sono sempre pazzeschi e fenomenali. I seguaci, inoltre, amano commentare con enfasi ed entusiasmo complimentandosi con lei per la sua bellezza e la sua avvenenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia, qualche settimana fa, mandò i fan in visibilio pubblicando una fotografia spettacolare. La 25enne indossava soltanto un intimo provocante e mostrò a tutti il suo fisico incantevole.