Caterina Balivo, il motivo per cui ha lasciato “Vieni da me”, c’entra il marito

Caterina Balivo ha svelato i motivi per cui ha abbandonato il programma “Vieni da me”. Tra le ragioni, anche la volontà di stare più vicina alla famiglia

I telespettatori sono rimasti stupiti dalle ultime decisioni di Caterina Balivo. L’amata conduttrice, con grande sorpresa, ha infatti deciso di abbandonare il programma “Vieni da me“, in onda per due stagioni consecutive fino a maggio del 2020. Attualmente, la presentatrice è membro della giuria de “Il Cantante Mascherato“, ma non sembra avere alcuna intenzione di tornare alla guida di una trasmissione tutta sua. In molti si sono chiesti cosa si nasconda dietro un simile cambiamento. La Balivo ha di recente ammesso al settimanale Oggi i reali motivi delle sue azioni: il tutto si legherebbe alla sua famiglia e, in particolare, al marito Guido Maria Brera.

Caterina Balivo, svelati i motivi della chiusura di “Vieni da me”

“La mia decisione di allontanarmi momentaneamente è una scelta condivisa con il mio compagno“, ha rivelato la conduttrice al settimanale Oggi, motivando la chiusura di “Vieni da me”. Nonostante il programma stesse riscuotendo grande successo di pubblico, la pandemia, come ammesso dalla Balivo, l’avrebbe spinta a riconsiderare alcuni aspetti importanti della propria vita.

“Nonostante mio marito voleva che continuassi a condurre ‘Vieni da me’, ho pensato che non si poteva lavorare in queste condizioni“, ha proseguito la presentatrice, per la quale le priorità sembrano drasticamente cambiate. Caterina, mamma di Guido Alberto e Cora, non è più disposta a sacrificare il tempo con i propri figli. “Hanno bisogno di me e io di loro“, ha ribadito la Balivo, che non ha intenzione di tornare presto in tv.

Caterina si è anche rifiutata di guidare “La canzone segreta“, nuova trasmissione che farà a breve il suo debutto su Rai 1, per un totale di cinque appuntamenti. A condurre, al posto della Balivo, i telespettatori troveranno l’attrice Serena Rossi.