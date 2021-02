Diletta Leotta nel cast del nuovo reality, la FOTO che non lascia spazio a dubbi

Diletta Leotta è tra i concorrenti di “Celebrity Hunted 2”, il reality di Amazon Prime che quest’anno può vantare di un cast spettacolare: ecco i nomi

Il celebre reality game di Amazon Prime si prepara a sbarcare con la nuova edizione. Il format, che ha riscosso grande successo, prevede che i concorrenti riescano a sfuggire ad una squadra di “cacciatori professionisti“, che hanno il compito di rintracciarli in giro per l’Italia. Le riprese, attualmente in corso, dureranno per un periodo di tempo di 14 giorni, durante i quali i vip non avranno a disposizione le piattaforme social.

Quest’anno, il cast è composto da membri eccezionali, che non fanno certamente rimpiangere le star dello scorso anno. Tra i partecipanti, anche la splendida Diletta Leotta, che ha da poco ufficializzato la liaison amorosa con Can Yaman.

“Celebrity Hunted 2”, nel cast anche Diletta Leotta

“Il cast di Celebrity Hunted 2 è al completo!“, annuncia Diletta Leotta attraverso un post su Instagram, mostrandosi assieme ai suoi compagni di gioco. Il reality game di Amazon Prime, giunto alla seconda edizione, prevede che i concorrenti si nascondano da un gruppo di “cacciatori” professionisti.

Quest’anno, faranno parte del cast Diletta Leotta, Achille Lauro e il suo produttore Boss Doms, Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, ed infine Myss Keta ed Elodie, che gareggeranno in coppia. I concorrenti, in fuga dai cacciatori, potranno usufruire di un piccolo budget giornaliero, e naturalmente non potranno utilizzare smartphone o social, poiché rischierebbero di essere scoperti.

Le riprese del reality game sono attualmente in corso, come svelato dagli stessi partecipanti attraverso i rispettivi profili. Nonostante la data della messa in onda non sia ancora certa, i fan non stanno già nella pelle.