Wanda Nara, occhi da gatta e décolleté da urlo…un sogno! – FOTO

Wanda Nara sempre di più regina di social grazie ad uno scatto capace di far girare la testa dei fan incantati di fronte alla generosità delle sue curve

Ad ogni foto pubblicata sul suo profilo Instagram Wanda Nara riesce a conquistare un pezzettino in più di cuore dei tanti follower che la seguono. Nell’ultimo scatto l’affascinante signora Icardi lascia a bocca aperta sfoggiando uno dei suoi migliori sguardi. Gli occhi fissi verso l’obiettivo sembrano voler sfidare le coronarie degli ammiratori certamente indecisi se perdersi nelle sue iridi cristalline o nelle sue forme. A catturare infatti l’attenzione dei fan è infatti anche il prosperoso décolleté che fa capolino dal giubbotto fucsia lasciato maliziosamente aperto. Una foto che è un vero trionfo dell’eros e che rappresenta la garanzia di sogni agitati per tutti quelli a cui non resterà altro che invidiare l’argentino calciatore del Paris Saint-Germain.

La reazione di Wanda Nara al furto nella sua villa