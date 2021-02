Avanti un altro! Si riparte con il popolare show di Paolo Bonolis. Tutte le novità

Avanti un altro! Sta per tornare sul piccolo schermo il popolare game show di Paolo Bonolis. Molte le novità previste nella nuova edizione

Riconfermata per un’altra stagione la messa in onda del popolare game show Avanti un Altro!, condotto dal frizzante Paolo Bonolis, accompagnato dalla fedele spalla di sempre, il carismatico Luca Laurenti.

Il gioco a premi ha subito pesanti slittamenti. Avrebbe dovuto essere trasmesso sui nostri schermi già dall’ 11 gennaio 2021. Tuttavia, la data d’inizio è stata posticipata di qualche settimana. Attenderemo fino a lunedì 8 marzo per vedere le nuove puntate (per un totale di dieci). Telecomando in mano dalle ore 18:45, nella fascia preserale, prima del telegiornale: si riparte con il divertimento. La registrazione sta avvenendo proprio in questi giorni con rallentamenti dovuti alle disposizioni di sicurezza in ambito di prevenzione da contagio da Covid19.

LEGGI ANCHE –> Masterchef, il delirio: Cannavacciuolo e Locatelli sbottano: “Bastaaaa”. Lite colossale

Avanti un altro! Quali le novità

LEGGI ANCHE —> Chi l’ha Visto: la Sciarelli furiosa in diretta

Ritroveremo tanti personaggi che ci hanno allietato nelle passate edizioni tra cui spiccano le Bonas, Claudia Ruggeri (cognata di Paolo Bonolis), Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Sara Croce e Kenia Fernandes.

Tanti nuovi appuntamenti che prevedono la presenza di concorrenti agguerriti. Ci saranno diverse categorie a sfidarsi, tra cui: i Sosia, Magia e Mistero, Cervelloni, Virtuosi, Nerd, Nobiltà, Star delle TV locali, Inventori, Partecipanti a concorsi di ogni tipo, Amanti dei vizi, Fobici, Appassionati e studiosi del passato, Eterni secondi, Cucina dal Mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Se avete voglia di tentare la sorte e partecipare a uno dei game show più divertenti della tv italiana potete scrivere un’ email a: avantiunaltro@sdl2005.it . Potrete eventualmente mandare un messaggio di testo al numero WhatsApp 3518714814. E’ necessario specificare a quale categoria di quelle sopra elencate volete prendere parte, inserire i propri dati anagrafici, allegare un recapito telefonico e una fotografia.