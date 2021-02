Rassegna stampa del 11 febbraio: le notizie più importanti del giorno

Rassegna stampa della giornata di giovedì 11 febbraio 2021: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici.

Omicidio Ilenia Fabbri: indagato l’ex marito della donna

Proseguono le indagini sull’omicidio di Ilenia Fabbri, la donna di 46 anni assassinata sabato scorso nella sua abitazione di Faenza, in provincia di Ravenna. La Procura del capoluogo di provincia emiliano ha disposto le perquisizioni della casa e dell’officina dell’ex marito della vittima che risulterebbe ora ufficialmente indagato. Gli investigatori stanno lavorando per rintracciare il killer, di cui l’amica della figlia di Ilenia che si trovava in casa al momento del delitto ha fornito un parziale identikit. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un delitto su commissione messo in atto da un sicario che avrebbe agito utilizzando delle precauzioni per non lasciare tracce.

Nota star di TikTok si toglie la vita: il suo ultimo agghiacciante video

Una ragazza di soli 18 anni si è tolta la vita dopo aver pubblicato un ultimo video sui propri profili social. Dazhariaa Quint Noyes era una star di TikTok, dove aveva circa 1,5 milioni di follower. Nell’ultimo filmato pubblicato, la 18enne cantava e ballava, ma ad un tratto avrebbe affermato che avrebbe smesso di dare fastidio e di aver tolto presto il disturbo. Parole raggelanti considerando che poco dopo si sarebbe suicidata impiccandosi. A confermarlo è stato il padre della 18enne che, distrutto dal dolore per la grave perdita, ha pubblicato un commovente post sul proprio profilo Facebook.

Covid-19, il viceministro Sileri: “Un liberi tutti solo dopo i vaccini”

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato di quelle che sono le precauzioni da osservare nonostante la distribuzione del vaccino anti Covid-19 e l’ipotesi delle riaperture nei prossimi mesi. In merito al primo tema, il viceministro ha spiegato che anche chi ha già ricevuto il vaccino deve rispettare le norme come tutti perché nei giorni successivi alla somministrazione non si può ancora parlare d’immunità al virus. Per quanto riguarda le riaperture, Sileri tiene non si sbilancia affermando che sarà più facile ottenere un “liberi tutti” solo quando le varianti Covid avranno meno corso, circostanza che si prevede andrà buon fine man mano che la campagna vaccinale prosegue. Il viceministro, però, aggiunge che bisogna comunque essere pronti a fare dietrofront qualora ci siano problemi a livello locale, come accaduto in Umbria. Infine sulle riaperture serali dei ristoranti, Sileri spiega che potranno essere possibili solo nelle zone gialle, ma serve ancora prudenza sugli spostamenti tra le varie regioni.

Covid-19, il bollettino dell’11 febbraio: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute ha aggiornato lo stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando alla tabella sanitaria, i casi di contagio complessivi sono saliti a 2.683.403, ossia 15.146 in più rispetto a ieri. I soggetti attualmente positivi ammontano a 405.019 con un decremento di 5.092 unità rispetto a ieri. Scendono anche i ricoveri in terapia intensiva che risultano essere 2.126 (-2). Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza è giunto a 2.185.655 (+19.838). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 391 morti che hanno portato il bilancio delle vittime complessive nel nostro Paese a 92.729.

Silvio Berlusconi è caduto: ricoverato in ospedale

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è rientrato a Milano mercoledì sera per essere ricoverato in ospedale a seguito di una caduta accidentale avvenuta nella sua residenza romana. L’ex Presidente del Consiglio, che nella caduta avrebbe riportato una contusione al fianco, si è recato presso la Clinica La madonnina, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso ed ha trascorso la notte.

Con comunicato ufficiale Forza Italia, ha rassicurato che l’ex premier sta meglio ed è già stato dimesso dalla struttura. Dopo la disavventura Berlusconi è già a lavoro per esprimete il suo voto da remoto al Parlamento Europeo.