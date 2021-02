Elodie un décolleté così non si è mai visto, divina e speciale-FOTO

La bella Elodie ha condiviso una foto in total black con una tutina attillata per un’occasione speciale, dice “prova a prendermi”

La cantante Elodie pronta nella sua tuta attillata a scappare per non essere beccata nel programma Celebritiy hunted. Lei è una concorrente del programma in onda su prime video che vede come protagonisti alcuni vip che devono scappare per raggiungere una meta finale senza farsi beccare. Questa è la seconda stagione e i protagonisti sono appunto Elodie, Diletta Leotta, Achille Laura con Boss Doms, Myss Keta, Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi.

Vi ricordate la scorsa edizione di Celebrity hunted?

La nostra Elodie dovrà affrontare una prova molto difficile per aggiudicarsi la vittoria. Ricordiamo che nella scorsa edizione hanno vinto solo due coppie Claudio Santamaria con Francesca Barra e Fedez con Luis Sal, già il fatto che erano in coppia fa capire che per riuscire nell’impresa è meglio essere in due. Avere due punti di vista diversi aiuta ad arrivare meglio alla meta. Elodie parte quindi già svantaggiata perché è sola ma confidiamo nella sua impresa. Anche la Leotta sarà sola e dovrà cavarsela da sola. Mentre Achille Lauro sarà in coppia con Boss Doms quindi per loro potrebbe essere un vantaggio.

Tuttavia se ricordiamo la coppia della scorsa stagione composta da Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, sappiamo che a volte essere in due non è la cosa migliore. A un certo punto infatti Caccamo viene chiamato per lavoro e lascia da sola la Del Bufalo che viene beccata poco dopo. Anche lui viene preso. Essere abituati a pensare in coppia e aiutarsi per poi doversi separare di botto crea scompiglio e poi si sbaglia. Loro sono una coppia che non è riuscita.

Invece molto bravi Barra con Santamaria e Fedez con Luis, sono stati coppie esemplari specialmente gli ultimi due che non hanno discusso quasi mai e hanno usato strategie vincenti per tutto il tempo. In ogni caso ne vedremo di nuovo delle belle e chissà chi riuscirà ad arrivare al punto X e vincere. Lo scopriremo su Prima video tra qualche tempo.