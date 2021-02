Federica Nargi, la scollatura è un piacere per gli occhi: che incanto – FOTO

Federica Nargi ha fatto impazzire tutti condividendo una fotografia meravigliosa: la showgirl è una donna bellissima ed esplosiva.

Federica Nargi è una modella e showgirl apprezzatissima dal pubblico italiano. Dopo aver vinto il titolo di ‘Miss Roma’, la classe 1990 partecipò a ‘Miss Italia’ e si classificò all’undicesimo posto. La romana conquistò la popolarità diventando velina in coppia con la bionda Costanza Caracciolo: le due furono le veline per ben 4 edizioni. La bellissima classe 1990, nella sua carriera, ha anche partecipato nelle vesti di concorrenti a ‘Pechino Express -Avventura in Oriente’ e ‘Si può fare!’.

Federica ha un grosso seguito anche sui social network: il suo account vanta ben 3,8 milioni di followers. La showgirl ama condividere scatti in cui mette in mostra tutto il suo fascino e la sua avvenenza. La 31enne, poco fa, ha condiviso una foto meravigliosa: la sua scollatura è sicuramente una gioia per gli occhi.

Federica Nargi meravigliosa, la scollatura fa impazzire i fan: che décolleté

Nei suoi scatti appare sempre sorridente: questo è sicuramente uno dei suoi punti di forza.

“Dicono che il colore interagisca con le emozioni umane. Ad ogni colore è legato uno stato d’animo. Qual è il vostro?”, ha chiesto ai suoi followers attraverso la didascalia. Il post ha collezionato 39mila cuoricini in appena un’ora. I seguaci, inoltre, stanno inondando lo spazio dei commenti con parole di apprezzamento ed elogi.

Federica, qualche settimana fa, mandò in tilt il mondo dei social network pubblicando una foto in cui indossava un bikini esagerato che metteva in risalto il suo fisico spettacolare.