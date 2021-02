La bella De Girolamo condivide una foto su instagram in cui appare bellissima con un abito a pois e il lato A in primo piano

Nunzia De Girolamo stupenda mentre si prepara a condurre la prima puntata di Ciao Maschio, studia la scaletta in un abito a pois che risalta il suo décolleté. Nella didascalia scrive:”Io non ancora qua..si dice così? Io non solo lo dico, ma lo faccio anche. Ancora tra scaletta, dettagli, interviste e molto altro. Ancora al lavoro per la prima puntata di Ciao Maschio in onda sabato in seconda serata su Rai1″. Risponde alla foto Mara Venier che scrive:”Sei fortissima così come sei amica mia…tranquilla”.

La De Girolamo pronta a condurre Ciao Maschio

La bella De Girolamo è prontissima a presentare il programma Ciao Maschio su Rai 1 dal 13 febbraio. Ha svelato i primi tre uomini ospiti e saranno Stefano De Martino, Luigi De Magistris e Francesco Paolantoni. Lei è molto positiva e contenta di condurre questo programma anche perché si è sempre definita un maschiaccio quindi si troverà bene in mezzo a tutti gli uomini. La conduttrice ha condiviso su Instagram un video in cui anticipa il programma ma di fatto si vede ben poco, se non lei che parla dell’universo maschile in breve.

In un’intervista aveva poi spiegato bene in cosa consiste il format. In ogni puntata sarà presente un politico ma il tema non riguarderà la politica. Gli uomini ospiti discuteranno fra loto e poi ci sarà anche un momento spogliatoio, per capire quali sono i discorsi che fanno gli uomini quando le donne non possono sentirli.

Curioso sapere che la De Girolamo aveva ricevute tante altre proposte lavorative in televisione ma ha scelto solo questo programma che sembra intrigarla molto. Staremo a vedere come sarà il suo debutto su Rai 1 a mezzanotte con Ciao Maschio. Sicuramente se ne vedranno delle belle e forse capiremo di più il mondo maschile.