Diletta Leotta e Can Yaman, Bianca Guaccero su di loro è pungente

Diletta Leotta e Can Yaman, su di loro si esprime Bianca Guaccero e ci va giù pesante. Frecciatina alla coppia di bellissimi

Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia del momento. Tutti gli occhi sono puntati su di loro, due bellissimi dello spettacolo che finalmente sono usciti allo scoperto.

Prima il gossip, le indiscrezioni, le paparazzate sulle copertine dei giornali e da parte loro solo il silenzio. Poi qualche giorno fa la conferma. Sul profilo Instagram di entrambi le prime foto insieme, in un poligono di tiro prima, in un maneggio poi.

Insomma la giornalista di Dazn e il bell’attore turco, star di Daydreamer, stanno insieme e non ci sono più dubbio. Relazione chiacchieratissima, tanto che all’inizio qualcuno ha anche ipotizzato che fosse tutta una trovata dei due per aumentare la loro visibilità. Vera o architettata a tavolino la relazione, loro al momento loro sono i più invidiati d’Italia.

Diletta Leotta e Can Yaman, Bianca Guaccero: “single per modo di dire”

E ci ha pensato Bianca Guaccero a dire la sua sulla relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman. Una frecciatina sulla coppia che non è passata inosservata ai più attenti.

È senza peli sulla lingua la conduttrice di Detto Fatto che proprio nel suo programma si è sbilanciata sui due bellissimi.

L’opinionista Jonathan Kashanian ha stilato la sua SuperClassifica del Festival di Sanremo 2021 e così il discorso è arrivato fino a Diletta Leotta. Non si esclude infatti che anche quest’anno possa affiancare Amadeus alla conduzione.

E così impossibile non finire nel gossip. Jonathan ha spiegato che la Leotta si professa single e così la Guaccero non ce l’ha fatta e ha detto la sua.

“Prima era single per modo di dire, non come me che lo sono da anni” ha sferzato la conduttrice. E poi ha aggiunto: “Fateci sognare, voi che potete. Penso a questa relazione e non ci dormo la notte“, ironizzando.