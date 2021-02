Uomini e Donne, furia fuori controllo in studio: Maria De Filippi interviene. Il grande ritorno di Veronica dopo mesi, che ha lasciato il programma dopo il flirt con Armando

A Uomini e Donne oggi Maria De Filippi non ha vissuto una puntata semplice da gestire. Dopo mesi è ritornata in studio Veronica, la bellissima dama del parterre femminile che ha lasciato il programma alla fine della sua frequentazione con Armando che si è conclusa nel peggiore dei modi. Ha deciso di affrontarlo perché di recente ha sentito spesso fare il suo nome e ha voluto replicare alle cose che ha sentito sul suo conto da casa.

Uomini e Donne, Armando contro Veronica in studio

Appena Veronica è entrata in studio, sono saltati in nervi di Armando. Il corteggiatore ha sbottato dicendole che avrebbe tantissime cose da dire sul suo conto ma che è sempre stato zitto per rispetto, e che se arriva a stuzzicarlo dopo mesi lui potrebbe anche stancarsi e dire tutto. Una minaccia velata che Veronica ha colto, dicendo che non c’è niente da dire su di lei e che quello che è successo è sempre stato molto chiaro a tutti. Armando tra l’altro si è lamentato perché lei sui social parla sempre di lui e del programma.

Armando ha continuato dicendo che Veronica lo ha preso in giro e, con lui, ha preso in giro anche la trasmissione.