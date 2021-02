In un maxi incidente, avvenuto ieri in autostrada, almeno sei persone hanno perso la vita e sessantacinque sono rimaste ferite.

Uno spaventoso incidente è avvenuto nella giornata di ieri in Texas, negli Stati Uniti. Per via del maltempo oltre 130 veicoli, tra cui auto e tir, si sono scontrati su un’autostrada provocando la morte di almeno sei persone ed il ferimento di altre 65. Sul luogo del maxi tamponamento sono arrivate numerose squadre di soccorso che hanno lavorato per diverse ore. Intervenuta anche la polizia che ha avviato tutti gli accertamenti del caso.

Almeno sei persone hanno perso la vita e sessantacinque sono rimaste ferite, di cui tre in gravi condizioni. Questo il tragico bilancio del maxi incidente avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 11 febbraio, sull’autostrada Interstate 35 a Fort Worth, in Texas (Usa). Secondo quanto riporta l’emittente Abc News, oltre 130 veicoli, tra cui auto e tir, si sarebbero scontrati a catena.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate decine e decine di mezzi di soccorso che si sono ritrovati difronte ad una scenario apocalittico. I vigili del fuoco hanno estratto, lavorando per ore, le persone dalle lamiere, e le hanno affidate alle cure dei medici. Per sei di loro non c’è stato nulla da fare, i sanitari hanno dichiarato sul posto il decesso. Dei sessantacinque feriti, trentasei sono stati trasportati in ospedale, tre dei quali verserebbero in condizioni critiche. Gli altri, riporta Abc News, hanno ricevuto sul luogo dell’incidente le cure del caso.

Oltre ai soccorsi, sono arrivate diverse pattuglie della polizia texana che hanno provveduto agli accertamenti per risalire alle cause del terribile incidente. Dai primi riscontri, pare che la tragedia possa essere stata causata dal ghiaccio presente sull’asfalto dell’autostrada.

My heart is breaking for our community as we come to learn about the extent of the losses we are experiencing from today’s accident. Our community is pouring out support, and I know that so many of you are asking for a way to help. (1/2)

— Betsy Price (@MayorBetsyPrice) February 11, 2021