Carolina Casiraghi anche su tik tok: il VIDEO manda in tilt il web

Carolina Casiraghi non si smentisce mai e torna a far battere i cuori con video e foto sui social a dir poco sorprendenti. La donna milanese si sta dedicando anche al suo profilo su Tik tok, in voga in questo ultimo periodo. Sensualità ed eleganza non mancano mai e l’imprenditrice sa come conquistare i suoi fan. La moda è la sua passione e il suo hobby preferito è quello di pubblicare scatti afrodisiaci. Le sue forme balzano su tutti i cellulari.

Carolina Casiraghi: cosa pubblica su Tik tok?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Stravagante, provocante, sensuale e sexy ci sono altri aggettivi per descriverla? La Casiraghi non perde occasione per mostrare la sua bellezza e con i suoi scatti sorprende chiunque la guardi. Una vera forza della natura. L’imprenditrice milanese si definisce un‘artista a 360 gradi visto che la sua passione per la moda l’ha portata ad avere un suo secondo lavoro. Per lei quel mondo non è rappresentato solo da sfilate, stilisti e modelle, ma è anche autenticità e originalità e lei ne ha da vendere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Musica in sottofondo, sottana bianca e si vola in un’altra dimensione. Carolina Casiraghi è tutto questo e molto di più ed è pronta a stupire i suoi follower, ormai diventati quasi trecento mila, con video e foto bollenti. Insieme sono come una grande famiglia e la donna è la guida.