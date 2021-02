Tra gli ospiti di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno si affaccia una personalità senza limiti: il feeling tra le due è il vero protagonista.

Nella scorsa puntata della trasmissione pomeridiana in onda su RaiUno di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha ospitato la nota attrice italiana e cara amica di Paola Barale, Paola Quattrini. Nel corso dell’intervista gli aneddoti non sono mancati, un percorso di vita non semplice, la malattia del padre quando Paola era ancora una bambina, poi il successo, le belle esperienze che hanno ravvivato il suo cammino dentro e fuori il mondo dello spettacolo.

L’affettuoso intro di Serena Bortone: Paola Quattrini racconta di Paola Barale

“Ho perso mio padre quando avevo 9 anni e mezzo“, ha risposto Paola Quattrini all’invito della presentatrice a parlare di sé, raccontando di come la sua malattia, ma anche il suo carattere di “gran donnaiolo“, abbia messo all’epoca a dura prova la sua esistenza. Poi il discorso pare essersi ripiegato su stesso seppur alleggerendosi di un tono, quando Paola ha accennato al matrimonio con il marchese Antonio Gerini. “Una volta mi ha regalato un leone, sicuramente il dono più originale che abbia mai ricevuto“. Ha rivelato alle telecamere Rai, per poi cambiare del tutto argomento, visto l’abbaglio preso al tempo: “non lo avevo mai amato“.

Paola parlerà anche del suo legame con la figlia Selvaggia. Sottolineando quanto profondamente desiderasse il suo arrivo e di come la sua mamma la reputi, al di là ovviamente dell’affetto che nutre nei suoi confronti: “una donna intelligente, profonda, colta“.

Per concludere, ma non senza rilegare ad essa la giusta importanza, Paola svelerà il suo profondo rapporto di amicizia con la showgirl Paola Barale. E, per rispondere inaspettatamente all’ospite del momento, la conduttrice si collegherà con la personalità presa in causa, permettendo ad entrambe un saluto memorabile. La Barale affermerà infatti: “Da quando ho conosciuto lei ringrazio Dio“.