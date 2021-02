Samanta Togni, conduce nuovo programma: svela rivelazioni sulla Carlucci

Samanta Togni ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato i suoi rapporti con Milly Carlucci. Oggi il debutto con un programma.

Dopo il successo a Ballando con le stelle come insegnante di danza, Samanta Togni ha deciso di voltare pagina. La danza è tra le sue più grande passioni, ma Samanta desiderava sperimentarsi in nuovi ruoli. Pertanto si rivolse a Milly Carlucci chiedendole di vestire i panni di giudice. Una richiesta che tuttavia la conduttrice del format dedicato al ballo non ha potuto accontentare.

Durante un’intervista la Togni ha raccontato di essere rimasta in buoni rapporti con la Carlucci nonostante le loro vite professionali si siano divise. “Non ho nessun rimpianto. Ballando è stato una parentesi professionale molto importante. Sarà sempre nel mio cuore, ma nella vita a un certo punto bisogna prendere decisioni e dire basta”, il commento di Samanta. In merito a Milly ha rivelato come la conduttrice la vedesse più in linea con altri ruoli rispetto a quella di giurata.

Samantha Togni: oggi il debutto alla conduzione di un programma tutto suo

Chiuso il capitolo a Ballando con le Stella, Samantha Togni ha intrapreso una nuova collaborazione. Al fianco di Giancarlo Magalli conduce il format I fatti vostri da oggi sempre firmato Rai. E non solo. Da oggi inizierà una nuova importante avventura. Presenterà la trasmissione Domani è domenica! sempre in onda su Rai.

La Togni si è espressa anche in merito a Magalli descrivendolo come una fonte d’ispirazione da cui sta imparando molto. “E’ una persona simpaticissima ha delle uscite geniali. Se gli stai simpatico si vede, se gli stati antipatico, lo stesso. Le persone che se ti devono dire una cosa te la dicono in faccia le amo. Non ha filtri. C’è simpatia credo reciproca”, il commento della Togni.

Inoltre Samanta ha rilevato che la sua scelta di cambiare ruolo è stata determinata dalla sua età. Prossima a 40, ha raccontato come l’età per una ballerina conti. Nonostante questo la sua passione per il ballo rimarrà una costante.