Bollettino del 14 febbraio: i dati odierni della pandemia in Italia

Il Ministero della Salute ha appena reso noto il bollettino relativo alla pandemia da Covid per la giornata di oggi, domenica 14 febbraio. Si registra un incremento totale dei casi pari ad 11.068 unità (ieri erano 13.532), per un totale di 2.721.879 persone che, allo stato attuale, hanno contratto il virus. Sono 2.085 le persone ricoverate in terapia intensiva (+126), mentre il numero dei guariti sale a 2.225.519. Rispetto a ieri, sabato 13 febbraio, sono stati eseguiti 205.642 tamponi. Si aggrava ancora il bilancio dei decessi, che ammontano a 93.577 (+211 unità).

Walter Ricciardi, assieme al Comitato Tecnico Scientifico, ha lanciato un allarme in merito alle strategie da adottare per contrastare il Covid-19. Rispetto alla riapertura degli impianti sciistici, il consigliere del ministro della Salute si è detto fermamente contrario. “E’ necessario un lockdown immediato in tutta Italia, che preveda anche la chiusura delle scuole“, ha detto Ricciardi, incontrando il favore del Cts.

Il consigliere ha anche annunciato di aver richiesto un incontro con Roberto Speranza, ministro della Salute. Secondo il primo, infatti, le normative in vigore al momento non garantiscono affatto un contenimento del virus, ed andrebbero pertanto riviste nell’ottica di una linea più rigorosa e severa.

Stando alle parole di Ricciardi, “le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19“. La riapertura degli impianti sciistici, seguendo tale logica, non andrebbe affatto contemplata.