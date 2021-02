Shaila Gatta ha condiviso un video davvero spettacolare su Instagram: lo stacchetto è uno spettacolo sensuale e la sorpresa finale stupisce i followers.

Shaila Gatta è una showgirl amatissima dai telespettatori italiani. La nativa di Aversa, da sempre attratta dal mondo dello spettacolo, è stata ballerina ad ‘Amici’ e ha fatto parte del corpo di ballo di ‘Ciao Darwi’. La classe 1996 è la Velina Mora dello storico programma ‘Striscia la notizia’ dal 2017. La 24enne è dotata di un fisico assurdo e le sue forme fanno sognare tutti.

Shaila è attivissima sui social network, in particolare su Instagram: i suoi scatti piccanti e i suoi video fulminanti non passano mai inosservati. La Velina, poco fa, ha condiviso un filmato spettacolare e la sorpresa finale è piaciuta ai fan.

Shaila Gatta, stacchetto assurdo: la sorpresa finale stupisce i fan

Shaila Gatta ha condiviso un video fenomenale: lei e l’altra velina Mikaela Neaze Silva corrono verso un cuore gigante situato sul set di Striscia. Le ragazze si girano e mettono in mostra i loro panoramici didietro. Tirando con veemenza l’oggetto del desiderio, quest’ultimo si rompe. Arriva però il Gabibbo che ripara il cuore e gioisce muovendosi con entusiasmo.

Il post contenente il video ha raccolto in breve tempo 15mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Siete bellissime”, “Ma il Gabibbo alla fine è il top proprio”, “Siete uniche vi adoro troppo”, “Buon San Valentino a voi bellissime”, si legge.

Shaila, qualche settimana fa, mandò in visibilio i suoi followers condividendo una foto pazzesca in cui mise in mostra le sue magnifiche gambe.