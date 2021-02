Malena Nazionale scatenata: lato B in primo piano e infarto assicurato – FOTO

Malena Nazionale con l’ultimo scatto pubblicato sui social mette a rischio le coronarie del suo pubblico con una posa decisamente hot

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Il cuore dei tantissimi follower di Malena Nazionale avrà certamente perso qualche battito subito dopo aver ammirato l’ultimo scatto pubblicato su Instagram. Con questa immagine infatti la sexy attrice ha davvero spiazzato tutti mettendo in mostra direttamente il suo lato B. Malena si è infatti lasciata ritrarre su un palco mentre sembra esibirsi in una lap dance. A coprire il suo corpo, o almeno a tentare di farlo, c’è soltanto un vestitino a rete che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. L’attrice si è fatta riprendere di spalle inginocchiata mettendo in evidenza non solo le sue curve generose ma anche dei sensuali sandali dal tacco vertiginoso. Un modo di mostrarsi che non è certamente nuovo per Malena che spesso sul suo profilo social pubblica immagini capaci di far tremare i polsi anche ai migliori santi del paradiso.

LEGGI ANCHE -> Federica Panicucci, innamorata a Venezia: “Sei nell’anima” – VIDEO

La carriera di Malena Nazionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

LEGGI ANCHE -> Carolina Marconi dolce sirena in costume: décolleté in mostra- FOTO

Malena Nazionale si è avvicinata al mondo dell’eros quasi per caso seguendo la sua voglia di mettersi in gioco e sperimentare. Prima del suo provino con il divo del porno Rocco Siffredi conduceva infatti una vita completamente diversa. Dopo aver lavorato per anni nell’agenzia immobiliare di Giuseppe Lenin Masi, esponente del PD, è stata da lui spinta a seguire la carriera politica. Nel 2013, nelle vesti di renziana doc, è stata anche eletta all’Assemblea nazionale del partito. Il suo lato biricchino l’ha portata però a trovare il successo davanti alla macchina da presa e recentemente anche di fronte alle telecamere in diversi reality.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Nel 2012 ha partecipato a “Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio?” condotto da Rossella Brescia e andato in onda su Italia 1. È però grazie all’Isola dei famosi nel 2017 che il suo nome si è imposto nel mondo dello spettacolo permettendole anche di raggiungere una notevole notorietà sui social.