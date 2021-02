Orrore a Portici, sorpreso a masturbarsi davanti alle nipoti: arrestato

Portici: 53enne sorpreso dalla sorella a masturbarsi davanti alle nipoti, è stato arrestato dai carabinieri

Orrore nel Napoletano, a Portici un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti sessuali e corruzione di minori. Il terribile accaduto ha coinvolto le due nipoti di 7 e 11 anni. Sono in corso le indagini per stabilire se si sia trattato di un episodio circoscritto o se ci siano stati eventuali abusi. Sorpreso dalla sorella, madre delle minori, al rientro nell’abitazione.

L’arresto del 53enne, sorpreso dalla sorella

Il fatto risale alla mattina di ieri, 13 febbraio. L’uomo, che conviveva con la sorella e le due figlie minori, avrebbe sfruttato di un momento di assenza della madre per masturbarsi in loro presenza.

Ignaro del rientro della sorella, è stato colto in comportamenti evidenti dalla donna che si è trovata ad assistere all’orrore. La situazione è degenerata in un litigio e un possibile scontro, in seguito al quale la donna ha reagito chiamando prontamente il 112.

Il 53enne è stato arrestato per atti sessuali e corruzione di minori dai carabinieri della stazione di Portici. Verranno svolti i colloqui da parte degli esperti con le minori al fine di scoprire se in altre occasioni l’uomo abbia sfruttato dei momenti di assenza della sorella, alla ricerca di eventuali tracce di abusi avvenuti.

Sono in corso le indagini per approfondire la terribile vicenda. Risulta probabile l’analisi dei dispositivi informatici in possesso del 53enne, per rilevare la presenza di materiale pedopornografico. L’uomo in seguito all’arresto, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.