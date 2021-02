Emma Marrone: solo in pelliccia da diva insegna stile e sensualità – FOTO

Magnifica nuova apparizione della cantante Emma Marrone: veste una pelliccia da diva ed insegna stile e sensualità.

Un San Valentino alternativo quello festeggiato dalla cantante ed attrice di origini fiorentine Emma Marrone. Mentre molti sembrano ormai assuefatti dalla moltitudine crescente delle ultime ore, fatta di cuoricini e cioccolatini, Emma decide di lasciare da parte le formalità e di esordire soltanto pochi minuti fa con uno scatto memorabile. Sebbene per costatare come anche in lei resista una parte prettamente romantica basti svogliare i contenuti condivisi nelle sue storie.

Emma Marrone: per lei un San Valentino da diva e senza formalità

A partire da un assonnato caffè mattutino e da una carrellata di immagini in ricordo di una pellicola capolavoro dal titolo, per l’appunto, Blue Valentine e realizzata dal regista statunitense Derek Cianfrance, si evince in realtà tutto il suo celato romanticismo. La cantante trentaseienne sembra essere particolarmente legata al film, tanto da proporre anche la sua corrispettiva colonna sonora: You And Me dei Penny & The Quarters.

Eppure al di là di tutta questa dolcezza si colloca anche la vena ironica di Emma, tipicamente da diva, e incredibilmente apprezzata dai suoi fan. E ne diviene facilmente il simbolo lo scatto pubblicato in egual misura su Instagram poco fa.

Diretta in un bar per assicurarsi il secondo caffè della giornata ed è lì, probabilmente tra una risata e l’altra, che Emma si lascia immortalare vestita di sola pelliccia ed anfibi neri alla moda. Un look estroso e particolare che si allinea alla perfezione con la sua personalità enigmatica. La cornice romantica? E’ composta da una lunga serie di “mi vuoi sposare?❤️“.