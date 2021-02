Mara Venier, la gaffe imbarazzante con Pierpaolo Sileri a Domenica In

Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier si è lasciata andare ad una clamorosa gaffe nei confronti di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute

Nella puntata odierna di “Domenica In” non sono mancate le gaffe di Mara Venier, che hanno decisamente messo in imbarazzo uno degli ospiti in studio. Si tratta di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute presente all’interno della prima parte del programma. Come di consueto, la conduttrice fa il resoconto relativo alla pandemia da Covid-19, invitando esperti e politici ad intervenire sulla questione. Quest’oggi, tuttavia, la presentatrice ha commesso degli enormi scivoloni, già a partire dal collegamento con il Tg1. Mara infatti, probabilmente confusa, ha annunciato il suo ospite definendolo “ministro“, mettendo la giornalista del Tg in seria difficoltà.

Domenica In, la gaffe di Mara Venier con Sileri: “Ha fatto gli auguri a sua moglie?”

Le gaffe di Mara Venier nell’odierna puntata di “Domenica In” non sono affatto terminate qui. La conduttrice, che riserva sempre la prima parte del programma all’argomento “Covid”, si è confrontata con il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Tuttavia, celebrandosi quest’oggi la festa di San Valentino, la presentatrice non poteva non interrogare il proprio ospite a riguardo.

“Lei ha fatto gli auguri a sua moglie?“, ha chiesto Mara Venier al politico, non aspettandosi di certo la risposta di quest’ultimo. “No, sono sincero, me ne sono dimenticato“, ha ribattuto Sileri, nell’imbarazzo più totale. La conduttrice, non sapendo come stemperare l’atmosfera, ha azzardato un’ipotesi. “Sara molto arrabbiata“, ha detto, riferendosi alla moglie del viceministro.

Sileri, dal canto suo, ha tentato di discolparsi come meglio poteva. “San Valentino lo dimentico sempre, come il compleanno“: queste le sue parole.